Les canicules à répétition de l’été dernier ont laissé des traces au point que les Français se demandent si y repenser suffira à augmenter la température de leur habitat. Nous avons posé la question à Thierry Vallet, psychologue, qui a accepté de nous répondre. « Lorsque l’on croit fortement en quelque chose, notre cerveau peut effectivement traduire cela physiquement. Dans ce cas précis, repenser aux fortes chaleurs, aux odeurs de transpiration, aux « moi à mon époque on appelait ça l’été », aux « on a tous chaud, même Bernard Arnault », aux 6 étages sans ascenseur à escalader, (ndlr : le psychologue prend une pause pour essuyer les quelques gouttes de sueur sur son front et nous lance un petit « Ah vous voyez…») à Hamza la douane, aux mecs de climloc, aux 42° sans clim, aux plongeons dans le canal Saint-Martin, aux clim’ en panne, bref tout ça fait qu’effectivement, vous allez pouvoir vous réchauffer. Néanmoins attention, l’effet ne durera pas tout l’hiver ». La bonne nouvelle c’est donc que oui, le traumatisme lié à l’été dernier vous fera économiser quelques jours de chauffage pour les plus riches d’entre vous.

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