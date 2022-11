Elon Musk rachète le Père Noël et rend payantes les lettres des enfants

Après des mois de négociations, le milliardaire a enfin mis la main sur l’empire du Père Noël et a promis de grands changements pour rendre l’entreprise bénéficiaire, et ce après plus de 250 000 ans de déficits. Outre le licenciement immédiat des 200 000 lutins du Père Noël, les listes et les lettres des enfants seront désormais payantes. « Il n’y a pas de raison que ces lettres soient à la charge du Père Noël, c’est un non-sens économique et il faut bien payer les factures ! » s’est vanté le nouveau boss du Père Noël, un bonnet de Noël sur la tête.

Elon Musk promet un prix juste « pour tout le monde ». « Pour seulement 20 dollars par mois, vous pourrez envoyer autant de lettres que vous le voulez et vous bénéficierez d’une livraison premium satisfait ou remboursé le jour de Noël » a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse. Une offre moins chère sera disponible pour 8 dollars par mois mais avec des livraisons pouvant courir jusqu’à 50 jours après Noël.

Le père Noël sera quant à lui progressivement mis à la retraite et remplacé par un « collectif de distribution » en partenariat avec UPS et Amazon et qui devrait prêt pile à temps pour les fêtes. « Ce n’est plus possible de payer aussi cher un petit vieux qui travaille une journée par an, il est temps d’être moderne » a clamé Elon Musk sur les réseaux qui promet en outre au moins cinq ou six Noëls par an. « Un seul Noël par an? Mais qu’est-ce que c’est triste !!! »

