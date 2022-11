Inquiet pour son chiffre d’affaire annuel, Patrick Pouyanné s’achète un pont pour vivre en dessous

Entre la guerre en Ukraine, l’inflation, les pénuries dans les supermarchés, la traque des jet privés et la grève des raffineries en France, pas facile pour M. Pouyanné d’appréhender sereinement le bilan comptable de l’année à venir. Conscient de la perte de ses richesses à venir et avant même le résultat officiel de l’évolution de sa rémunération, il a décidé de vendre sa maison pour vivre dans son bureau avec sa famille et de construire un pont qui se dressera au-dessus de la Tour Total Coupole à Courbevoie. Cet ancien polytechnicien jusqu’au-boutiste a donc validé lui-même les plans de la structure. « Je pense que vivre sous un pont est ce qu’il y a de mieux à faire quand on n’a nulle part où aller. Comme la plupart des Français, tout ce que je souhaite c’est essayer de protéger ma famille pour pas qu’ils ne sombrent à leur tour dans la pauvreté. » nous a confié M. Pouyanné. Les larmes aux yeux, il s’est installé sous son propre pont et ses quelques cartons en ajoutant « L’effort doit être collectif mais il sera, je l’espère, payant ».

Patrick s’inquiète pour son futur « J’ai peur que malgré tout et avec les impôts, je sois contraint de vendre mon pont ».