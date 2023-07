Personne n’ose lui dire que son appareil photo « vintage » fait des moins belles photos que son iPhone

« Il a l’air heureux quand il est en soirée avec son gros appareil autour du cou… » raconte Lorène, une amie d’enfance. « Il nous demande d’être naturel, il nous parle de la lumière, ou qu’il a pas le bon objectif… Alors qu’il faut être honnête : ses photos sont pas ouf ». Même constat pour Camille, qui a été déçue du cadeau que s’est offert son ami : « Avec 1300 balles, il aurait pu partir en voyage, s’acheter une sono pour les soirées chez lui ou même un chat de race, genre un Maine coon… Mais il a préféré cet appareil vintage pourri. J’ai toujours une sale gueule sur toutes ses photos, alors qu’avec son iPhone, on n’avait pas ce problème ».

Effectivement, nous avons tenu à vérifier par nous-mêmes la qualité des photos de son Fujifilm et le constat est accablant : les photos ne méritent pas plus d’un 6,5/10. Il y a déjà pas mal de flous, des erreurs de débutants sur la profondeur de champ, et surtout un manque d’inventivité palpable, liée à son manque de talent. Bref, encore un exemple criant d’un homme en perte de repères qui essaie de trouver dans la photo vintage un but à son existence médiocre.