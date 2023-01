ALERTE – Le RER B circulera normalement entre 10h et 10h07

Une excellente nouvelle que les nombreux voyageurs accueillent avec grande joie. “De mémoire de fidèle du RER B, ça n’est jamais arrivé”, raconte Victor B., utilisateur du RER B entre Châtelet et Gentilly. “Même si l’horaire ne m’arrange pas, c’est un bon début et il faut encourager la RATP à aller dans ce sens”. Cet état d’esprit est partagé par les nombreux passagers présents sur le quai au moment de l’annonce. Certains ont même débouchonné une bouteille de champagne pour l’occasion. “Vous savez, je suis ici depuis 45 minutes et mon RER n’est toujours pas là mais c’est pas grave, parce que demain tout redeviendra normal entre 10h et 10h07”, s’enjaille Bastien S., qui a posé sa matinée pour ne pas rater l’événement. “On ne vit qu’une fois et des moments pareils, c’est comme une éclipse totale, ça n’arrive pas souvent, il faut en profiter”.

Une augmentation du navigo justifiée

Cette bonne nouvelle intervient 3 semaines après l’augmentation du pass Navigo à 84 euros et que certains ont encore en travers de la gorge. Quant à la RATP, elle justifie l’augmentation du pass Navigo par la circulation normale du RER B ce vendredi. Si l’expérience se déroule sans problème, il n’est pas impossible que la RATP réitère l’événement.

