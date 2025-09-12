Magazine
Gorafi Magazine : Qui pour succéder à Sebastien Lecornu ?
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 4 jours
En souvenir de son action pour la France, François Bayrou instaure un nouveau jour férié
-
PolitiqueIl y a 2 jours
Le président qui se disait ni de gauche ni de droite nomme un septième Premier ministre de droite
-
SociétéIl y a 1 semaine
N’ayant pas retrouvé goût à la vie grâce au trail, il se lance dans le triathlon
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Dette publique – François Bayrou assume l’entière responsabilité des Français
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron aurait déjà une liste de 17 politiciens incompétents pour remplacer François Bayrou
-
PolitiqueIl y a 7 jours
En cas de destitution, François Bayrou n’exclut pas de se lancer en politique
-
SociétéIl y a 2 semaines
Qui est Lionel, ce collègue qui vous envoie des mails dès le 27 août ?
-
PolitiqueIl y a 3 jours
À peine démis de ses fonctions, François Bayrou promet de « tout casser le 10 septembre »