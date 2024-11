5 choses que vous ne savez pas sur Donald Trump

1) Son véritable nom est Ronaldo Carlos Jimenez Trump

Né à San Cristóbal de Las Casas au Mexique en 1946, Ronaldo Trump a tout fait pour faire disparaitre son origine latino, allant même jusqu’à se teindre les cheveux en blond et à prendre plus de 700 heures d’orthophonie pour arrêter de rouler les “rrrrr” une bonne fois pour toutes.

2) Il joue Mjölnir, le marteau de Thor, dans la saga Avengers

Un amour pour la motion-capture qui lui a permis d’incarner le marteau du célèbre dieu nordique pendant près de 14 ans, mais également une rangée de maïs dans “Interstellar”, un guéridon dans “Vol au-dessus d’un nid de coucou” et Donald Trump dans “Maman j’ai encore raté l’avion”.

3) Il collectionne les tranches de blanc de dinde

Une impressionnante collection débutée en 1972 et qui comptabilise à ce jour près de 10 776 tranches de volailles (encore sous blister). Rappelons que ce n’est pas là sa seule collection puisque l’ancien président des Etats-Unis possède également 844 armes à feu, 678 colombes et 41 plaintes pour viol.

4) Il arrive à toucher son nez avec son doigt

Un tour de force qui lui a demandé des années de pratique au contact de Maître Ysun-Lee, gardien du monastère du tigre doré dans la cordillère des Andes. “C’est une technique bouddhiste très puissante qui me permet de me recentrer sur l’essentiel : l’argent, les femmes et les flingues.” avait-il raconté en 2008 sur le plateau de Carole Denver (CBS) avant de se faire un rail de coke sur l’accoudoir de son divan sous les applaudissements du public.

5) Il a déjà pris l’ascenseur avec Pascal Sellem

C’est en 2012 que les chemins de l’homme d’affaires et du célèbre humoriste français se croisent. Logés dans le même hôtel en France, c’est une montée de près de 5 étages que les deux hommes vont partager pendant près de 20 secondes. Un moment fort dans la carrière de Donald Trump qu’il évoquera d’ailleurs dans son livre “Encounters that changed my life”.