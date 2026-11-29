Politique
Gabriel Attal supplie les hackers russes de l’attaquer pour justifier ses mauvais scores
Toujours coincé autour de 4% dans les sondages, Gabriel Attal est prêt à tenter le tout pour le tout en exhortant les hackers russes à l’attaquer tous azimuts.
Selon son entourage, le candidat à la présidentielle, en perte de vitesse dans les intentions de vote depuis plusieurs mois, aurait envoyé plusieurs messages aux hackers russes pour le cibler et garder la face malgré sa chute dans les sondages. Un proche révèle même qu’il aurait tenté d’envoyer directement ses publications les plus ridicules à Vladimir Poutine mais rien n’y a fait. Le locataire du Kremlin n’aurait pas daigné répondre à l’ancien Premier ministre. En dernier recours, Gabriel Attal et son entourage réfléchiraient à d’autres alternatives comme la possibilité de susciter la colère de Donald Trump, Xi Jinping ou Sylvain Durif pour prendre de nouveau la lumière.
Une campagne mal engagée
Les fausses informations relayées par les trolls russes donnaient-elle une grande visibilité au candidat macroniste ? Selon Bruno Planchin, spécialiste en cybersécurité, « personne ne les voyait mais ça donnait l’impression qu’il était un personnage important puisqu’il était ciblé par un état puissant. » Un proche de Gabriel Attal renchérit : « Là, les seules traces de faux articles qu’on a trouvées proviennent de fans de Xavier Bertrand, on est la risée de la France. » Un autre ironise : « Il manquerait plus qu’on apprenne qu’il est visé par « les jeunes avec Barnier » et on peut tout de suite mettre fin à la campagne. »
Cela n’est pas sans rappeler la campagne d’Anne Hidalgo en 2022. A la traîne dans les sondages, elle avait insulté à plusieurs reprises Yannick Jadot et Jean Lassalle pour tenter de faire croire qu’ils étaient tous les trois au coude à coude.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 2 semaines
Fact-checking – Votre femme est-elle une espionne chinoise ?
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Emmanuel Macron : « J’ai parfois fait des erreurs par excès d’intelligence »
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
5 choses à savoir sur Teddy Riner
-
MediasIl y a 3 jours
Les salariés d’RTL dénoncent la direction qui les oblige à rire aux imitations de Laurent Gerra
-
SociétéIl y a 1 semaine
Elle laisse un vocal de neuf minutes parce que ça va plus vite
-
SociétéIl y a 4 jours
Le « senior isolé et brouillé avec sa famille » était en fait un vieux con
-
SociétéIl y a 1 semaine
Il paie un abonnement à la salle de sport et se rend à la salle de sport
-
SociétéIl y a 2 jours
Il pose une question à la fin de la réunion alors qu’il est déjà 12h50