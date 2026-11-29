Selon son entourage, le candidat à la présidentielle, en perte de vitesse dans les intentions de vote depuis plusieurs mois, aurait envoyé plusieurs messages aux hackers russes pour le cibler et garder la face malgré sa chute dans les sondages. Un proche révèle même qu’il aurait tenté d’envoyer directement ses publications les plus ridicules à Vladimir Poutine mais rien n’y a fait. Le locataire du Kremlin n’aurait pas daigné répondre à l’ancien Premier ministre. En dernier recours, Gabriel Attal et son entourage réfléchiraient à d’autres alternatives comme la possibilité de susciter la colère de Donald Trump, Xi Jinping ou Sylvain Durif pour prendre de nouveau la lumière.

Une campagne mal engagée

Les fausses informations relayées par les trolls russes donnaient-elle une grande visibilité au candidat macroniste ? Selon Bruno Planchin, spécialiste en cybersécurité, « personne ne les voyait mais ça donnait l’impression qu’il était un personnage important puisqu’il était ciblé par un état puissant. » Un proche de Gabriel Attal renchérit : « Là, les seules traces de faux articles qu’on a trouvées proviennent de fans de Xavier Bertrand, on est la risée de la France. » Un autre ironise : « Il manquerait plus qu’on apprenne qu’il est visé par « les jeunes avec Barnier » et on peut tout de suite mettre fin à la campagne. »

Cela n’est pas sans rappeler la campagne d’Anne Hidalgo en 2022. A la traîne dans les sondages, elle avait insulté à plusieurs reprises Yannick Jadot et Jean Lassalle pour tenter de faire croire qu’ils étaient tous les trois au coude à coude.

Rejoignez le club des Gens qui Lisent Encore des Mails avec la newsletter du Gorafi Newsletter Signup Δ J’accepte de recevoir des e-mails marketing et consens au stockage de mes données conformément à la Politique de confidentialité. Envoyer