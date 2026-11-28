Météo-France a annoncé l’arrivée, au mois d’octobre, d’une vague de températures particulièrement normales. Ce phénomène, baptisé Tipoupou, devrait déferler sur la France dès le début du mois et entraîner des températures moyennes comprises entre 14 et 16 °C en moyenne. Les autorités redoutent particulièrement les possibles épisodes de pluie, susceptibles de provoquer des scènes de panique chez les Français.

Dans plusieurs départements, les préfets ont demandé aux habitants de limiter leurs déplacements entre 11 h et 15 h, heures auxquelles le mercure peut atteindre des niveaux « particulièrement normaux ». Les personnes âgées sont invitées à rester chez elles, tandis que les enfants devront boire régulièrement de l’eau à température ambiante. « À 22 °C, le corps humain peut être amené à croire que tout va bien », alerte la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Emmanuel Macron a, quant à lui, voulu rassurer les Français, précisant qu’une levée de l’alerte orange serait envisageable si les températures venaient à dépasser les 30 °C.

Les chaînes d’information se préparent déjà à suivre l’évolution de Tipoupou, comme elles l’avaient fait en octobre 1731. « Il ne faisait ni chaud ni froid », se souvient Jacky, la voix tremblante d’émotion, avant d’ajouter : « J’avais même pris une veste un matin et j’étais bien content. » Face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement recommande de ne pas céder à la panique et annonce l’activation d’un numéro vert : « Tipoupou Info Service ».

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