Société
France Travail lance France Travail Junior pour les 6-12 ans
Grâce à France Travail Junior, les plus jeunes pourront désormais bénéficier d’un suivi personnalisé pour les aider à se positionner très tôt sur le marché du travail.
C’est en grande pompe que France Travail a inauguré ce mercredi son nouvel espace réservé aux 6-12 ans : « France Travail Junior ». Une nouvelle aile intégralement pensée pour les plus petits, afin de les préparer au plus vite aux grands enjeux de demain. Produit d’une collaboration entre le Ministère du Travail et le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ce nouveau service prendra la forme d’une aile aux couleurs pastel recouvertes de stickers rigolos et dans lequel gambadera « Chomedudu », un gros panda polisson et moelleux fredonnant avec enthousiasme les mérites du retour à l’emploi.
« Chez France Travail Junior, nous croyons dur comme fer que l’avenir appartient aux enfants qui se lèvent tôt », déclare Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail, remplissant de balles multicolores la nouvelle piscine à boules du service « accompagnement entrepreneurial ». « C’est pourquoi, nous avons choisi de créer de nouveaux métiers afin de mettre une bonne fois pour toutes l’énergie de nos bambins au service de la start-up nation », poursuit-il, en dévoilant plusieurs postes tels que « Happiness Guili Manager », « Treehouse Engineering Designer » ou encore « Head of Bonbecs ».
Avec une mise en application prévue à partir du 1er janvier 2027, chaque enfant entre six et douze ans sera tenu de s’inscrire sur le site de France Travail Junior et d’actualiser sa situation professionnelle tous les débuts de mois. Un changement radical pour nos petites têtes blondes qui pourront compter sur un accompagnement personnalisé dans leur recherche de premier métier grâce à l’aide de conseillers junior âgés de quatre à neuf ans.
Enfin des arbres abattus pour une bonne raison !
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