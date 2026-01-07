Alors que le monde entier a les yeux rivés sur l’Amérique depuis la capture de Nicolás Maduro par Donald Trump, celui-ci a confirmé qu’il ne comptait pas s’arrêter là. Rappelant que le rôle de la superpuissance américaine était de garantir la sécurité internationale, il a profité d’une conférence de presse donnée ce matin pour annoncer la suite des opérations. Accusé de trafic de drogue, Nicolás Maduro sera jugé le 17 mars prochain par Donald Trump lui-même.

En attendant son jugement, Donald Trump a vivement conseillé à Delcy Rodriguez, présidente intérimaire du Venezuela, de collaborer avec les États-Unis. “Delcy est une femme charmante et je suis sûre qu’elle fera tout son possible pour préserver son peuple et ce qu’il a de plus cher : les empanadas et le pétrole”, a assuré le chef d’État américain. Soucieux de maintenir l’équilibre du Venezuela, Donald Trump a proposé d’offrir l’asile politique au pétrole du pays sud-américain afin de lui offrir un environnement sain et sécurisé.

Critiqué pour avoir soutenu Nicolás Maduro, Emmanuel Macron n’a pas hésité à applaudir la nouvelle proposition de Donald Trump, insistant sur la nécessité de mettre fin au régime autoritaire de Nicolas Maduro: “Le président vénézuélien a choisi la répression pour gouverner, n’hésitant pas à faire intervenir l’armée à plusieurs reprises contre ses citoyens”. Des agissements inacceptables selon Emmanuel Macron, pour qui la démocratie et la souveraineté du peuple sont fondamentaux.

Galvanisé par la réussite des opérations au Vénézuela, Donald Trump s’est dit impatient d’assurer la démocratie et la sécurité des énergies fossiles à Cuba, en Colombie et au Groenland.

