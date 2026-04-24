​​Par conscience écologique il choisit le repas végétarien dans son vol Paris-Tokyo

Quand il en parle, Lucien, startuper de 34 ans et écolo convaincu n’est pas peu fier de son geste écolo. « Ce n’est pas parce qu’on voyage à l’autre bout du monde qu’il fait laisser ses convictions écologistes chez soi. D’autant que je vais surtout au Japon pour déguster du steak wagyu, alors autant me contenter des légumes dans l’avion ! En plus, c’est bon pour la ligne », lance-t-il en nous exhibant son t-shirt « No Planet B » made in China.

Le jeune homme est très investi dans la préservation du climat « Quand je mangeais mon dhal lentille curry végé, devant un reportage d’Hugo Clément, j’ai regardé par le hublot et je me suis dit « Bon sang, il est temps que ce monde prenne conscience qu’une planète on en a qu’une. » Vous le notez ça hein ? »

Lucien va continuer à militer pour le climat dès la semaine prochaine lors d’un aller-retour de 24 heures en Norvège pour faire dédicacer son livre de chevet de Greta Thunberg, par l’autrice elle-même. « Je la trouve brillante, courageuse, avoir la chance de lui témoigner mon admiration vaut bien six heures d’avion. »

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