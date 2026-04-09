​​En soutien aux Libanais, elle ajoute « Imagine » de John Lennon à sa playlist Spotify

« Ça me semble le minimum de m’engager sur ce conflit. La guerre fait des morts, mais la musique, elle, elle est éternelle », soupire Léa, la larme aux yeux, en nous montrant sur son smartphone, le tube « Imagine », qui tourne en boucle dans ses écouteurs depuis le début du conflit.

N’écoutant que son courage, Léa encourage son entourage à se mobiliser, lui aussi : « Ce matin j’ai engueulé ma copine Sarah qui écoutait encore du Rosalia comme si de rien n’était ! Mais c’est grave en fait ! Si c’était la guerre en France, je suis sûre qu’à Beyrouth les femmes nous soutiendraient en twerkant sur Aya Nakamura ! »

La jeune femme semble inquiète face aux menaces mortifères de Benjamin Netanyahou à l’égard des populations libanaises. « Je suis à ça d’ajouter « Heal The World » de Michael Jackson, mais ses ennuis judiciaires m’ennuient un peu. Ou alors je compense en ajoutant « Prendre un enfant par la main » d’Yves Duteil ? C’est dur la géopolitique. »

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