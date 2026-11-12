Week-end en amoureux – 5 astuces pour rester sexy quand on n’a pas été à la selle depuis 3 jours

Voici 5 petits conseils pour survivre avec élégance à un séjour romantique après 3 jours de constipation :

Simulez votre propre mort

Vous êtes sur le point d’exploser, mais vous préférez mourir plutôt que d’aller aux toilettes avec l’être aimé à proximité ? Alors mourez, mais pour de faux. Enfilez votre plus belle lingerie, saisissez un couteau et du ketchup, fermez les yeux, allongez-vous sur le lit et le tour est joué. Soulagez-vous alors sans vergogne dans les draps. Qui reprochera à un cadavre d’avoir le sphincter fragile ? Surtout un cadavre aussi sexy dans son body en dentelle.

Organisez un bain de boue naturiste

Quoi de plus sensuel que de se baigner dans la boue, nus, en communion avec la nature ? C’est excellent pour la peau et pour le désir. Une fois immergés l’un et l’autre, lâchez tout ce que vous retenez depuis 72 heures. Si des bulles apparaissent à la surface, lancez nonchalamment que vous avez payé l’option jacuzzi. Sexy, la prise d’initiative. So hot, la « boss lady » qui régale !

Inspirez-vous des Saintes Écritures

Car le Livre Saint détient la solution pour rester glamour malgré un transit bloqué. Partez en Égypte avec votre conjoint. La nuit, éclipsez-vous du lit en toute discrétion. Délivrez-vous de votre étron monumental, enveloppez-le dans un drap de soie blanche, déposez-le dans un panier en osier et laissez-le voguer le long du Nil. Qui sait ? Vous venez sans doute d’expulser le futur Prophète du XXIe siècle.

Hypnotisez-le pour redéfinir le sexy

Cela demande l’apprentissage de quelques techniques de base. Lors d’un moment d’intimité, plongez-le en état de transe et faites-lui répéter dix fois : « Un caca sonore et odorant est la base d’une sexualité épanouie ». Claquez des doigts et filez aux toilettes en le laissant vous admirer, avec désir, tandis que vous saccagez la tuyauterie de l’hôtel.

Tuez votre partenaire

Vous n’êtes pas bonne comédienne et simuler votre décès vous semble trop complexe ? Ce n’est pas grave : tuez-le. Vous êtes une girlfriend dynamique, alors organisez un running avec beaucoup de dénivelé. Devant un grand précipice, flattez son ego de mâle et proposez de le prendre en photo pour impressionner ses abonnés Strava. Au moment de saisir son téléphone, poussez-le d’un coup sec. Enfin libérée de sa présence, vous pouvez à présent déféquer en paix dans les bois.

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