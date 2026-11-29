Avec 15 % de plus sur les fusils-mitrailleurs, 8 % sur les couteaux balistiques et 22 % sur les balles à tête creuse, c’est une rentrée qui s’annonce salée pour les petits enfants soldats de Bamako. Un véritable casse-tête qui a poussé certains d’entre eux à défiler dans les rues de la capitale malienne. « L’an dernier, on nous a demandé d’acheter des balles à faible vélocité, des machettes à lame courbe, des grenades incendiaires et même des drones kamikazes semi-automatiques pour au final s’en servir trois fois et juste utiliser un fusil et un schlass », commente, bougon, Ousmane, neuf ans et demi. Même son de cloche du côté d’Atem, six ans. « Quand c’est cher, c’est caca ! », analyse-t-il, avant de tirer au lance-roquettes sur une Toyota Hilux.

Interrogé sur la question, Habib Diawara, chef de la troupe militaire « Les P’tits Bouts d’chou », a souhaité nuancer cette flambée des prix en déclarant qu’il existait déjà de nombreuses aides pour les foyers les plus modestes qui souhaitent s’armer à moindres frais, telles que la campagne « 1 enfant, 1 FAMAS » qui permet à chaque petit chérubin d’avoir la chance d’obtenir gratuitement une arme de guerre, ou encore le Bureau d’initiation stratégique des offensives ultra sécurisées (B.I.S.O.U.S.) qui offre à chaque enfant soldat qui en fait la demande 10 000 francs CFA, une grenade aveuglante et un Pitch à la pomme.

Plusieurs parents d’enfants soldats réclament, de leur côté, l’instauration d’un « pass armement » permettant aux familles nombreuses de bénéficier de réductions sur les stocks de munitions. Une polémique dans l’air du temps, mais qui n’est pas nouvelle puisqu’en mars 2022, plusieurs dizaines d’enfants soldats tchadiens avaient déjà manifesté pour bénéficier de couches pare-balles afin de pouvoir partir au travail doublement protégés.

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